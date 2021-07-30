جامعة الجوف تتيح التطوع في مركز لقاحات كورونا

المواطن - الرياض

أتاحت جامعة الجوف التطوع للذكور والإناث في مركز تطعيمات كورونا بالجامعة وذلك خلال شهر أغسطس المقبل لشغل 26 مقعدًا شاغرًا تحت مسمى متطوع صحي.

وقالت الجامعة إن الهدف من التطوع الصحي هو المساهمة في خدمة المجتمع واستثمار الوقت وبناء مهارة واستثمار القدرات وتعزيز الانتماء الوطني واكتساب خبرة وبناء علاقات عامة وتوثيق الساعات التطوعية حيث يحصل المتطوع على شهادة تطوع في نهاية المدة.

المهارات المطلوبة

وقالت الجامعة إنه يجب أن يتوفر في المتطوع عدة مهارات من بينها؛ الإدارة والقيادة, مهارات التنظيم وإدارة فرق العمل والحشود, مهارات إدارة الوقت, مهارات الاتصال, مهارات إدارية, مهارات التعامل مع الفئات الخاصة, مهارات فنية متخصصة, مهارة إدارة المخاطر.

المهام المطلوبة من متطوعي جامعة الجوف

وأفادت الجامعة أن المهام التي سيقوم بها المتطوع تنحصر فيما يلي:

الفرز البصري.

قياس العلامات الحيوية.

مساندة الطاقم الصحي بالمركز.

قديم المساعدة لكبار السن.

تقديم اللقاح للمستفيدين. يذكر أن المركز قام بتوفير خدمة الاستشارات الطبية وخدمة المتابعة الطبية، بعد الحصول على اللقاح في وقت سابق، بهدف دعم جهود المملكة في زيادة رقعة التحصين بين المواطنين والمقيمين، بما يخدم أفراد المجتمع، وخدمة منسوبي التعليم العام.

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