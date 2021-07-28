جامعة الطائف تستعد للعودة الحضورية للعام الدراسي

المواطن - واس

تفقد مدير تعليم محافظة الطائف طلال اللهيبي ورئيس جامعة الطائف الدكتور يوسف عسيري اليوم المسار المخصص لتطعيم طلاب وطالبات التعليم العام بمركز الخدمات الطبية بجامعة الطائف، للاطلاع على آلية سير العمل، استعداداً للعودة الحضورية الآمنة للعام الدراسي الجديد.

الاهتمام بصحة المواطن والمقيم

وأكد اللهيبي على ما توليه القيادة الرشيدة -حفظها الله- من اهتمام بصحة المواطن والمقيم خلال الجائحة، وعلى دور الجامعات في خدمة المجتمع، مشيداً بمستوى الخدمة المقدمة بالمركز.

وحث مدير تعليم محافظة الطائف الطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم على سرعة أخذ التحصين قبل بداية العام الدراسي الجديد.

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