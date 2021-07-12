جامعة الملك خالد تتيح تغيير القبول والقبول الفوري

المواطن - أبها

أعلنت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة القبول والتسجيل إتاحتها خدمتي “تغيير القبول – القبول الفوري” للطلاب والطالبات المتقدمين للعام الجامعي القادم 1443، وذلك خلال الفترة 2 – 18 /12/1442 عبر بوابتها الإلكترونية “أكاديميا”.

تغيير القبول:

وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عبدالمحسن القرني أنه يمكن المتقدمين الحاصلين على رقم جامعي تغيير القبول من تخصص إلى آخر في حال توافر مقاعد شاغرة إضافة إلى استيفاء شروط القبول.

القبول الفوري:

كما تتيح عمادة جامعة الملك خالد فرصة القبول الفوري لمن أدخل طلب قبول سابقًا من خلال البوابة الإلكترونية “أكاديميا”، وذلك للحصول على مقعد جامعي وفق المقاعد الشاغرة ومعدل المتقدم أو المتقدمة.

يذكر أن عمادة القبول والتسجيل أعدت دليلًا شاملًا للقبول يمكن الاطلاع عليه من خلال الرابط التالي: هنا.

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