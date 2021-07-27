جامعة بيشة تتيح تغيير القبول على المقاعد الشاغرة

المواطن - الرياض

بدأت عمادة القبول والتسجيل في جامعة بيشة اليوم الثلاثاء، فتح خدمة تغيير القبول الإلكتروني عبر بوابة القبول وذلك لمدة 48 ساعة.

ودعت الجامعة الراغبين بتغيير تخصصاتهم إلى الدخول على الرابط وتغيير التخصصات خلال الفترة المحددة لذلك.

إجراءات القبول في جامعة بيشة

وكانت جامعة بيشة بدأت القبول في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم (طلاب – طالبات) للعام الجامعي 1443هـ، الأحد 24/11/1442 وحتى 30 ذي القعدة 1442هـ، عبر بوابة القبول الإلكترونية.

مسارات القبول

وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور فارس القرشي أن القبول متاح في أربعة مسارات تشمل: المسار الصحي (4 تخصصات)، المسار العلمي والهندسي (16 تخصصًا)، المسار الإنساني (5 تخصصات)، المسار الإداري (3 تخصصات)، إضافة إلى 7 تخصصات في مرحلة الدبلوم، في مختلف الكليات بمحافظات بيشة وبلقرن والنماص وتثليث.

التخصصات المتاحة

وأشار إلى أن التخصصات المتاحة للتسجيل تشمل البرامج المستحدثة والبالغ عددها 9 برامج على مستوى البكالوريوس و5 برامج على مستوى الدبلوم، لافتًا إلى أن آليات القبول الإلكتروني ستكون وفق الشروط والمعايير المطروحة للمفاضلة بين المتقدمين والمتقدمات والمعلنة في جميع وسائل التواصل الرسمية للجامعة وللعمادة.

وأضاف أن خطة القبول تتضمن مرحلتين يتم الإعلان عن بداية كل مرحلة ونهايتها، حيث يتاح للمتقدمين مهلة 24 ساعة في كل مرحلة من هذه المراحل لتأكيد القبول، لافتًا إلى أنه سيتم إتاحة خدمة تغيير القبول على المقاعد الشاغرة بعد انتهاء عمليات الترشيح.

تأهيل الطلاب للابتعاث

ومؤخرًا وقّعت جامعة بيشة مذكرة تفاهم مع إحدى الشركات مذكرة تعاون بهدف تطوير برامج مشتركة لتأهيل خريجي الجامعة للابتعاث الخارجي في أفضل الجامعات العالمية.

وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور عبدالرحمن بن سعد آل ثقفان أن المذكرة تأتي في إطار العمل على اختيار الطلاب الخريجين المميزين لإكمال دراساتهم العليا، وتتيح للخريجين أفضلية القبول في المؤسسات الأكاديمية والتعليمية بالخارج عن طريق الاستفادة من الخدمات المقدمة من الشركة التي تملك خبرة متميزة في مجال خطط برامج الابتعاث والخدمات الإرشادية والحلول التعليمية.

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