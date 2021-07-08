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جامعة بيشة تستقبل 10212 طلب قبول في 5 أيام
على 35 تخصصًا عبر المسارات المتاحة

جامعة بيشة تستقبل 10212 طلب قبول في 5 أيام

2021/07/08
الساعة 4:24 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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جامعة بيشة تستقبل 10212 طلب قبول في 5 أيام
المواطن - الرياض

تواصل عمادة القبول والتسجيل في جامعة بيشة عملية القبول في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم (طلاب – طالبات) للعام الجامعي 1443هـ، والتي تنتهي السبت المقبل عبر بوابة القبول الإلكترونية.

إجراءات القبول في جامعة بيشة

وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة د.فارس القرشي أنه بلغ عدد المتقدمين ابتداءً من يوم الأحد الماضي وحتى ظهر اليوم الخميس 10212 متقدمًا ومتقدمة في التخصصات المتاحة وهي: المسار الصحي (4 تخصصات)، المسار العلمي والهندسي (16 تخصصًا)، المسار الإنساني (5 تخصصات)، المسار الإداري (3 تخصصات)، بالإضافة إلى 7 تخصصات في مرحلة الدبلوم، وذلك في مختلف الكليات بمحافظات بيشة وبلقرن والنماص وتثليث.

جامعة بيشة


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