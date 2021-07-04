جامعة تبوك تبدأ تلقي طلبات القبول والتسجيل

المواطن - الرياض

بدأت جامعة تبوك اليوم استقبال طلبات الطلاب المتقدمين للقبول في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم للعام الجامعي القادم 1443هـ ممن تنطبق عليهم شروط القبول العامة.

خطوات التسجيل في جامعة تبوك

ويتم التسجيل في جامعة تبوك وفق الخطوات التالية:

الدخول على البوابة الإلكترونية للجامعة يجب على المتقدم استخدام جهاز حاسب آلي أو لابتوب حيث إن التسجيل عبر الجوال سيكون به العديد من المشاكل ويفضل استخدام متصفح كروم أو فايرفوكس. يجب إدخال جميع البيانات بدقة وبشكل صحيح. يجب إدخال جميع الرغبات المتاحة، وترتيبها حسب الأولوية ويتحمل المتقدم مسؤولية إدخال الرغبات وترتيبها. التخصصات المتاحة التي تظهر للمتقدم هي التي حققت الشروط العامة والخاصة. سيتم المفاضلة بين المتقدمين بناءً على معايير القبول (النسب الموزونة، والنسبة المتكافئة) والمقاعد المتاحة.

نهاية التقديم

وأوضحت الجامعة أن تقديم طلبات سيستمر حتى يوم الأربعاء 4 / 12 / 1442هـ، وستعلن نتائج القبول يوم الأربعاء 18 / 12 / 1442 هـ.

ودعت الجامعة جميع الطلاب والطالبات إلى اتباع الإرشادات المعلنة على موقع العمادة فيما يخص القبول وشروطه وتعليماته، والتأكد من إدخال البيانات المطلوبة وترتيب الرغبات بدقة.

سرية البيانات

ونوهت عمادة القبول في الجامعة بعدم الإفصاح عن البيانات الشخصية أو الانسياق للحسابات ومكاتب الخدمة التي تعلن عن تقديم المساعدة ويجب تقديم الطلب شخصيًا وليس من خلال شخص آخر ويمكن التواصل مع فريق الدعم والمساندة إن احتاج الطالب إلى أي مساعدة.

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