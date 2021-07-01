جامعة شقراء تفتح باب التسجيل في برنامج مستعد2

المواطن - الرياض

أعلنت جامعة شقراء، ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، بالتعاون مع عمادة السنة التحضيرية عن فتح باب التسجيل في المرحلة الثانية من البرنامج الصيفي “مستعدReady to Go 2 .

أنشطة جامعة شقراء الصيفية

ومن المقرر أن تبدأ دورات المرحلة الثانية التدريبية يوم الأحد الموافق 22/12/1442هـ، وتنتهي يوم الأربعاء الموافق 18/1/1443هـ، ويستهدف طلبة وخريجي الثانوية العامة من الجنسين بمبالغ رمزية للاستعداد الجيد للمرحلة الجامعية.

وينفذ الدورات التدريبية للبرنامج نخبة من أعضاء وعضوات هيئة التدريس بالجامعة عن بُعد، خلال الإجازة الصيفية، حيث تأتي هذه المرحلة من البرنامج من منطلق حرص الجامعة الدائم وسعيها الحثيث للرقي بالمجتمعات المحلية وتنميتها، واستثمار الوسائل التقنية الحديثة ومنصات التواصل للقيام برسالتها التعليمية، وواجباتها الوطنية، حيث يحصل المتدربون على دورة مجانية في ريادة الأعمال إضافة إلى خصم لذوي شهداء الواجب.

باقات برنامج مستعد