جامعة نجران تبدأ القبول في 8 دبلومات عليا ومتوسطة غدًا

المواطن - الرياض

تبدأ جامعة نجران ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر غدًا، استقبال طلبات التسجيل في عدد من الدبلومات العالية والمتوسطة للعام الدراسي 1443 هـ، وتستمر حتى 28 من ذي الحجة الجاري.

دبلومات جامعة نجران

وتشمل الدبلومات العالية التخصصات التالية: الأمن الفكري، والمحاماة، والأمن السيبراني، والإرشاد الأسري، ويُشترط على الراغبين في الالتحاق بها الشهادة الجامعية المرتبطة بكل تخصص.

بينما تشمل الدبلومات المتوسطة دبلوم المحاسبة، والفندقة والسياحة، وعلوم الحاسب التطبيقي، والموارد البشرية، ويُشترط في التقديم عليها الشهادة الثانوية فقط.

طريقة التسجيل

ودعت الجامعة الراغبين في الالتحاق بالدبلومات الدخول للبوابة الإلكترونية للجامعة واستكمال خطوات التسجيل عبر الرابط .

القبول الاحتياطي

من جهة أخرى أعلنت عمادة القبول والتسجيل في جامعة نجران عن فتح باب القبول الاحتياطي – حسب المقاعد المتاحة – لخريجي وخريجات الثانوية العامة، للعام الجامعي 1443هـ، لمدة 9 أيام خلال الفترة 16 – 24 / 12 / 1442 هـ.

وأوضح وكيل الجامعة الدكتور زهير العمري أن التقديم على القبول الاحتياطي سيكون عبر البوابة الإلكترونية للجامعة، مشيرًا إلى أن النتائج ستُعلن السبت 28 من الشهر الجاري، مشيرًا إلى أن الجامعة تُتيح عبر هذه المرحلة الفرصة لمن لم يتم قبولهم في المرحلة الرئيسية في حال انسحاب بعض المتقدمين في القبول الرئيسي وعدم إكمال إجراءاتهم، وذلك حسب المقاعد الشاغرة.

وكانت الجامعة أعلنت نتائج المقبولين على المرحلة الرئيسية، إذ تجاوز عدد المقبولين 6000 طالب وطالبة.

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