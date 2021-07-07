جامعة ومطار الطائف يطلقان مبادرة بوابة مكة لاستقبال ضيوف الرحمن

المواطن - واس

أطلقت جامعة الطائف ممثلةً في عمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة وبالتعاون مع إدارة مطار الطائف الدولي مبادرة “بوابة مكة” لاستقبال الحجاج والمعتمرين القادمين لأداء مناسك حج العام الحالي 1442هـ.

حقائب ونشرات توعوية

وقام متطوعو جامعة الطائف خلال المبادرة باستقبال الرحلات القادمة وتوزيع الحقائب التي تحوي نشرات توعوية وأدوات الوقاية من فيروس كورونا, كالكمامات والمعقمات وتقديم التوعية اللازمة للحجاج الواصلين بضرورة التقيد بالاحترازات الصحية التي يحتاجها الحاج بشكل يومي، وذلك على مدى ثلاثة أيام متتالية.

تمكين دور المتطوع

وتسعى جامعة الطائف من خلال إقامة هذه المبادرات إلى تعزيز دورها المجتمعي وتمكين دور المتطوع من خلال مشاركته بأنشطة الجامعة ومبادراتها بشكل مستمر، وتبذل جهدها في تحقيق وإنجاز هذه المبادرات التي أطلقتها المملكة في إطار رؤية المملكة 2030.

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