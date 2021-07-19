جاهزية لقوات أمن المنشآت لتنفيذ الطوق الأمني في المشاعر المقدسة

المواطن - الرياض

أكدت قوات أمن المنشآت جاهزيتها واستعداداتها للمشاركة في تنفيذ الطوق الأمني في المشاعر المقدسة.

نبض أمني لا يتوقف:

ودشنت قوات أمن المنشآت، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، وسمًا باسم “نبض أمني لا يتوقف”.

ووقف وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف رئيس لجنة الحج العليا، في وقت سابق، على سير العمل في مركز القيادة والسيطرة بمقر الأمن العام بمشعر منى.

وتابع خلال اجتماعه بقيادات أمن الحج، إجراءات تنفيذ خطط أمن الحج لهذا العام 1442هـ.

ونقل الأمير عبدالعزيز بن سعود خلال الاجتماع تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز للمشاركين في موسم حج هذا العام.

وشدّد على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبروتوكولات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد لموسم حج هذا العام.

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