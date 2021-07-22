المواطن - متابعة

أظهر مقطع فيديو متداول وجود عدد من جثث ضحايا كورونا في تونس قرب مكب النفايات داخل مستشفى شارل نيكول أحد أكبر المستشفيات في البلاد.

وتعاني تونس من أزمة قوية مع انتشار فيروس كورونا بشكل مخيف خلال الأسابيع الأخيرة وتعرضت الأجهزة الطبية لحالة من الشلل وعدم القدرة على التعامل مع الحالات المتزايدة فيما قدمت العديد من الدول بينها السعودية مساعدات طبية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

الجيش يدير أزمة كورونا في تونس

ومع تعقد الأوضاع تمت إقالة وزير الصحة فيما أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيد، أوامره للجيش بإدارة أزمة تفشي الجائحة، وذلك وسط تخبط حكومي في التعامل مع الأزمة.

وقال سعيد، خلال جولة بمركز التلقيح في تونس العاصمة: إدارة العملية تم وضعها تحت الإدارة العامة للصحة العسكرية بما في ذلك المعدات، وسيوضع نظام قانوني لهذه المعدات التي أتت من كل البلدان الصديقة.

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