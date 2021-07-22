جريان شعيب خشم العان في الرياض بشدة

المواطن - الرياض

وثق مقطع فيديو متداول جريان سيول الرياض اليوم الخميس وتحديدًا عند الأطراف الجنوبية الشرقية من شعيب خشم العان.

أكثروا عباد الله من الاستغفار فما استُجلبت الأمطار بأعظم من الأستغفار

الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله

الله أكبر الله أكبر ولله الحمد

اللهم صيباً نافعاً

في السناب متابعة خاصة

حالة #تروية

سيول #الرياض_اليوم الخميس مباشر من الاطراف الجنوبية الشرقية شعيب خشم العان pic.twitter.com/Wocp67Uwrh — عبدالعزيز بن محمد الحصيني (@A__alhussaini) July 22, 2021

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيًا على معظم مناطق المملكة واستمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة). فيما تتكون سحب رعدية تسبق برياح نشطة على مناطق (الشرقية، الرياض، القصيم، المدينة المنورة).

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