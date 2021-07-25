جستنيه ينتقد اتحاد الكرة بسبب تكاليف الحكام الأجانب

المواطن - مروة نبيل

انتقد الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه مسؤولي اتحاد الكرة؛ بسبب تكاليف آلية طواقم التحكيم الأجنبية خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد 2021/ 2022.

جستنيه ينتقد اتحاد الكرة:

وقال عدنان جستنيه: “حقيقة لا أدري سبب طرح هذين الخيارين، لو كان الفرق في التكاليف شاسع جدًّا يصبح الخيار الثاني له مبرره ولكن الفرق كله 44 ألف.. عقلانيًّا من يدفع 175 ألف ريال جات على 44 ألفًا”.

وتابع حديثه عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “مع احترامي لـ اتحاد الكرة أجده أنه لم يوفق.. هذا قرار خاطئ يثير أكثر من علامات استفهام حول خصوصية الحكم المساعد للفيديو”.

تكاليف وآلية طلب الطواقم الأجنبية:

وكشفت لجنة الحكام في اتحاد الكرة عن التكاليف المالية والمتطلبات الخاصة بطواقم التحكيم الأجنبية، ومنها رفع طلب الإسناد قبل 16 يومًا من موعد المباراة سواء على أرض الفريق أو خارجه، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

واعتمد مجلس إدارة الاتحاد السعودي برئاسة ياسر المسحل السماح للأندية المشاركة في مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، ودوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بطلب طواقم تحكيم أجنبية للموسم الرياضي المقبل دون تحديد سقف لكل نادٍ.

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