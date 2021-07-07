جستنيه يُشيد بتصريحات أمرابط

المواطن - مروة نبيل

أشاد الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه بنجم نادي النصر، المغربي نور الدين أمرابط بشأن تصريحاته الأخيرة عن السعودية، مؤكدًا أنه يُقدم نفسه بشكل مشرف.

إشادة بتصريحات أمرابط

وعلق جستنيه على تصريحات أمرابط قائلًا: “هذا لاعب نصراوي نحييه ونشكره شكرًا عميقًا حينما يقدم نفسه بصورة مشرفة وبفكر راقٍ جدًا من المؤكد سيجد كل الاحترام والتقدير وكل المدح والإشادة”.

وتابع عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “والعكس هو الصحيح سواء كان لاعبًا نصراويًا أو بأي نادٍ آخر يظهر بصورة سيئة لا تليق بشخصيته كلاعب ولا بناديه حينها سيجد من ينتقده نقدًا لاذعًا”.

النجم المغربي يدافع عن السعودية

وكان أمرابط قد دافع عن السعودية خلال تواجده في أحد البرامج التلفزيونية الهولندية، مؤكدًا أنها دولة آمنة تعطي النساء حقوقهم وتُسعد الملايين من سكان العالم الثالث بتوفير فرص العمل لهم، الأمر الذي يُساعدهم في إطعام أولادهم وتعليمهم وإسعادهم.

ويلعب النجم المغربي في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر منذ صيف عام 2018، حيث انضم إليه قادمًا من واتفورد الإنجليزي، وانتهى تعاقده هذا الصيف، ولم يجدد تعاقده حتى الآن وسط أنباء عن احتمالية انضمامه إلى الأهلي.

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