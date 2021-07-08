جمال عارف: إدارة الحائلي تحمي الاتحاد من تقييده بالديون

المواطن - محمد سمعه

قال الناقد الرياضي جمال عارف إن إدارة الاتحاد الحالية برئاسة أنمار الحائلي تعمل على عدم تكبيل النادي بالديون مثل الإدارات السابقة.

فرحة كبيرة لـ جماهير العميد

وغرد عارف قائلًا عبر حسابه في “تويتر” : ” فرح جمهور العميد وانتعش وعاد إليه حنين المنصات والبطولات بعد التوقيع مع النجم إيجور كورونادو، أثق أن إدارة الحائلي استفادت من دروس الإدارات السابقة في عدم تكبيل النادي بالديون خصوصًا وأن الإدارة الحالية عانت كثيرًا من الكوارث المالية التي خُلقت من قبل عمل إدارات ماضية”.

أرقام نجم الاتحاد الجديد

وقبل انضمامه إلى الاتحاد، لعب كورونادو مع فريق الشارقة 70 مباراة نجح خلالهم في صناعة 31 هدفًا وإحراز 43 هدفًا آخر.

ولعب كورونادو كذلك مع فريق فلوريانا في مالطة في 67 مباراة، سجل خلالهم 35 هدفًا وصنع 12 هدفًا، ومع نادي باليرمو الإيطالي شارك في 43 مباراة سجل خلالهم 9 أهداف وصنع 11 هدفًا.

وكان علي سالم المدفع رئيس نادي الشارقة أكد في تصريحات إعلامية لقناة أبو ظبي الرياضية على أن ناديه سيفتقد اللاعب كورونادو مضيفًا أن رحيل اللاعب تم بالاتفاق بينه وبين إدارة النادي.

وقال الحساب الرسمي لـ الشارقة عبر “تويتر”: إنه بناءً على رغبة اللاعب كورونادو في خوض تحد جديد وباتفاق جميع الأطراف، فقد تمت الموافقة على العرض المُقدم من العميد من أجل شراء اللاعب، كذلك تمنى النادي الإماراتي التوفيق للاعب في مسيرته المقبلة.

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