جمال عارف: اللجنة تعاقب والاتحاد يسجل

المواطن - مروة نبيل

أشاد الإعلامي الرياضي جمال عارف بعمل إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي خلال الفترة الماضية بعد حسم صفقة البرازيلي إيغور كورونادو.

عارف يُعلق على صفقة الاتحاد

وقال جمال عارف عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “اللجنة تعاقب والاتحاد يسجل”، وأضاف في تغريدة أخرى: “حبايبنا ظهروا على حقيقتهم بعد صفقة كورنادو!”.

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم قد هددت العميد بحسم 15 نقطة في الموسم المقبل، بجانب تغريمه ألف ريال بسبب قضية لأحد لاعبيه السابقين، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتسعى إدارة أنمار الحائلي، لحل الأزمة الماضية التي يُعاني منها النادي، وتسديد ديونه، من أجل استخراج شهادة الكفاءة المالية وتسجيل لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

كورونادو اتحادي



وأعلن العميد مؤخرًا عن تعاقده رسميًا مع إيغور كورونادو، لمدة موسمين حتى عام 2023، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشارقة الإماراتي، وهي الصفقة التي نالت إشادة كبيرة نظرًا لمستوى اللاعب المميز.

وقدم كورونادو مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشارقة خلال منافسات الدوري الإماراتي موسم 2020/ 2021، ويمكن الاطلاع على أبرز أرقام النجم البرازيلي عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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