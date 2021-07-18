جماهير الأهلي المصري تفاجئ لاعبيها: نريد الحادية عشرة !

المواطن - محمد سمعه

فاجأ جمهور الأهلي المصري، لاعبي الفريق الكروي الأول برغبتهم في الحصول على بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ11 في تاريخ النادي، وذلك قبل مرور 24 ساعة على الاحتفال بالتتويج بدوري الأبطال أمس السبت للمرة العاشرة.

لاعبو الأهلي المصري لم يلتقطوا أنفاسهم

ودشن جمهور الأهلي هاشتاجًا بعنوان” الحادية عشرة يا أهلي” حيث تفاعل معه الكثير من مشجعي المارد الأحمر عبر”تويتر” في رسالة واضحة للاعبي المارد الأحمر بضرورة تحمل المسؤولية والاستمرار على منصات البطولات سواء كانت محلية أو إفريقية.

وكان الأهلي حقق اللقب العاشر له في بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه أمس على فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بثلاثية دون رد.

وسجل ثلاثية الأهلي في شباك كايزر تشيفز كل من محمد شريف ومحمد مجدي أفشة وعمرو السولية في الدقائق الـ52 و الـ64 والـ75.

الهلال يهنئ المارد الأحمر

وفي وقت سابق، وجه نادي الهلال التهنئة لـ الأهلي المصري على التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخ المارد الأحمر.

وغرد حساب الهلال عبر “تويتر” قائلًا: ” مبروك لـ المارد الأحمر وجماهيره تحقيق ذهب إفريقيا”.

يذكر أن الأهلي، نجح في التتويج بـ دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية خلال أقل من 8 أشهر، وذلك بعد فوزه بلقب دوري الأبطال للمرة التاسعة في نوفمبر الماضي على حساب غريمه التقليدي نادي الزمالك.

كما سيشارك الأهلي في كأس العالم للأندية في اليابان المقرر إقامتها نهاية العام الجاري.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة