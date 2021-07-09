جماهير الهلال لـ شرفيي النادي: الزعيم بحاجتكم

المواطن - محمد سمعه

طالب جمهور نادي الهلال أعضاء شرف النادي بمساندة ودعم الفريق الكروي الأول بصفقات كبيرة تمكنه من المنافسة المحلية والآسيوية في الموسم الجديد 2021/ 2022.

أعضاء شرف الهلال هم سر زعامته:

وأكد جمهور الزعيم على أن أعضاء شرف النادي هم سر تألق وزعامة الفريق في كافة البطولات بالسنوات الماضية، معربين عن رغبتهم في تحرك شرفيي النادي للتعاقد مع صفقات كبرى وأسماء رنانة تفيد الفريق الأول للتتويج بالبطولات وبالطبع الأبرز هو تحقيق دوري أبطال آسيا للمرة الرابعة في تاريخ الزعيم.

ضم أقوى الصفقات مطلب الجماهير الزرقاء:

ودشن جمهور الأزرق وسم “الهلال بحاجة إلى أعضاء شرفه” مبدين رغبتهم في تحرك أعضاء شرف النادي ومساعدة إدارة فهد بن نافل على ضم أفضل الصفقات للفريق.

وكان الزعيم أنهى موسم 2020/ 2021 متأهلًا لثمن نهائي دوري أبطال آسيا ومتوجًا بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الثاني على التوالي.

ويستعد الزعيم بعد غد الأحد لمواجهة التعاون على ملعب الأمير تركي بن سلطان في مقر النادي في الرياض في ظل استعدادات الفريقين للموسم الجديد.

ويشارك ثلاثي الأزرق “سلمان الفرج وسالم الدوسري وياسر الشهراني” في تدريبات المنتخب السعودي الأولمبي في رومانيا استعدادًا لخوض أولمبياد طوكيو في يوليو الحالي.

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