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جمعية الوداد لرعاية الأيتام تختار مجلس إدارتها الجديد

جمعية الوداد لرعاية الأيتام تختار مجلس إدارتها الجديد

2021/07/17
الساعة 12:30 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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جمعية الوداد لرعاية الأيتام تختار مجلس إدارتها الجديد
المواطن - الرياض

اختارت الجمعية العمومية لجمعية الوداد لرعاية الأيتام المهندس حسين بحري رئيساً لمجلس الإدارة الجديد، فايز الحربي نائباً، ومحمد مؤمنة مشرفاً مالياً.

مجلس جمعية الوداد

وفاز بعضوية المقاعد المتبقية للمجلس في الجمعية التي عقدت في دورتها الرابعة عبر الاتصال المرئي كل من عمر متبولي، عمار شطا، فيصل أسرة، محمد الجميح، محمد القرشي، ومحمد بحراوي.

واستعرضت الجمعية العمومية التي شهدها ممثلا وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الصفحي وحظيظ الخميسي، أبرز منجزات الجمعية خلال الدورة السابقة كجائزتي مكة للتميز وجدة للإبداع المجتمعي، وغيرهما.

جمعية الوداد لرعاية الأيتام


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