جنوب إفريقيا تسجل أدنى درجة حرارة في تاريخها!

المواطن - متابعة

أفادت إذاعة “إس إيه بي سي” الإفريقية الجنوبية، بأن جمهورية جنوب إفريقيا سجلت أدنى درجات الحرارة الليلة الماضية وسط أراضيها.

درجة حرارة غير مسبوقة:

وأشارت الأرصاد الجوية إلى أن جنوب إفريقيا سجلت في 19 منطقة في ليلة 23 على 24 يوليو الجاري أدنى درجة حرارة في تاريخها.

وانخفضت درجة الحرارة بمدينة كيمبرلي وضواحيها في الليلة الماضية إلى 9.9 درجة تحت الصفر. ولم يشهد هذا البلد مثل هذا البرد القاسي منذ بداية تاريخ الأرصاد الجوية فيه. وانخفضت درجة الحرارة بمدينة جوهانسبرغ إلى 7 درجات تحت الصفر. وتم تسجيل الانخفاض القياسي السابق لدرجة الحرارة في هذه المدينة على مستوى 6.3 درجة تحت الصفر في 19 يوليو عام 1995.

ثلوج:

كما شهدت الجمهورية هطول الثلوج في مختلف أجزائها، وذلك لأول مرة منذ سنوات طويلة.

وبسبب الجليد تم قطع الحركة في العديد من الطرق السريعة في البلد.

ومن المتوقع أن يستمر الطقس البارد في البلاد لمدة أسبوع آخر.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة