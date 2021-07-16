جوليانو يحسم وجهته الجديدة رسميًا

المواطن - مروة نبيل

حسم نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السابق، البرازيلي جوليانو دي باولا مصيره رسميًا خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد.

جوليانو يكشف ناديه الجديد

وأعلن جوليانو عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قبل قليل، عن انضمامه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي كورينثيانز البرازيلي، ولم يكشف عن مدة التعاقد أو أي تفاصيل أخرى.

وعلق جوليانو قائلًا: “أنا سعيد جدًا ومتحمس لفريقي الجديد.. أشكر كورينثيانز على هذه الثقة، ودعنا نذهب معًا في هذا التحدي الجديد.. وشكرًا جزيلًا لجماهير النادي على رسائل الدعم التي تلقيتها”.

كما نشر حساب نادي كورينثيانز البرازيلي الرسمي على “تويتر”، صورة للترحيب بلاعبه الجديد، وتمنى له التوفيق في مشواره مع الفريق في الموسم المقبل.

الرحيل عن الفريق التركي

وكان نادي إسطنبول باشاك شهير التركي قد أعلن مطلع الشهر الجاري، عن رحيل جوليانو عن صفوفه رسميًا بعدما لعب في الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسم رياضي واحد، ليرتبط اسمه بالعودة إلى الدوري السعودي قبل أن يحسم وجهته اليوم.

وسبق أن انضم صاحب الـ31 عامًا، إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية عام 2018، قادمًا من فنربخشة التركي بعقد يمتد لـ3 سنوات، وظهر بمستوى مميز معه، قبل أن يفسخ عقده ويرحل في صيف 2020.

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