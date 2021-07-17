جيرو يودع تشيلسي

المواطن - محمد سمعه

ودع الفرنسي أوليفيه جيرو الفريق الكروي الأول بنادي تشيلسي الإنجليزي، تمهيدًا لانتقاله لصفوف نادي ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

سبب رحيل جيرو عن تشيلسي:

وكان اللاعب الفرنسي صاحب الـ34 عامًا قرر الرحيل عن تشيلسي كونه جلس على دكة البدلاء في الكثير من المباريات سواء مع المدرب السابق لـ تشليسي، الإنجليزي فرانك لامبارد أو المدرب الألماني توماس توخيل.

وكتب اللاعب الفرنسي رسالة عبر حسابه في ” الإنستجرام” قائلًا: “للجميع في تشيلسي من جماهير ومدربين وزملائي الأعزاء، سأبدأ رحلة جديدة بقلب سعيد. تحقيقي لكأس الاتحاد، الدوري الأوروبي ودوري الأبطال كان أمرًا مميزًا للغاية. أحبكم”.

ميلان يعود مرة أخرى للمشاركة بدوري الأبطال:

يذكر أن ميلان عاد مرة أخرى إلى المشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا مع المدرب ستيفانو بيولي.

وفي آخر عام 2020، وكان ديديه ديشان مدرب المنتخب الفرنسي، نصح مهاجم تشيلسي بالرحيل عن البلوز للمشاركة بشكل أساسي مع منتخب فرنسا في بطولة اليورو الأخيرة، التي توجت إيطاليا بلقبها.

ولعب جيرو مع آرسنال الإنجليزي خلال الفترة من 2012 إلى 2018، ثم انتقل لـ تشليسي في 2018 حتى عام 2021.

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