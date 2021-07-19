حاجة في مشعر عرفة تفيض مشاعرها: الحمد لله إني بنت السعودية

المواطن - المشاعر المقدسة

عبرت مواطنة رزقها الله هذا العام بأداء الحج عن فرحتها بأداء المناسك بكل سهولة ويسر رغم كبر سنها.

بنت السعودية:

وقالت المواطنة في مداخلة على قناة الإخبارية اليوم الاثنين في مشعر عرفة: الحمد لله أني بنت السعودية، شعبنا أحسن شعب وأفتخر أني سعودية، وفخر لنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وشددت على أن قوات الأمن لم تدخر جهدًا في تقديم المساعدة والعون والخدمات للحجاج.

خطبة عرفة:

وكان حجاج بيت الله الحرام قد استمعوا إلى خطبة عرفة التي ألقاها إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ بندر بليلة، والتي تحدث فيها عن الإحسان في صور الشريعة الإسلامية، كما دعا الحجاج للاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في أداء المناسك.

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