حالة تروية مستمرة في يومها الثامن .. أمطار غزيرة ورياح مغبرة على 8 مناطق

المواطن - الرياض

توقع خبير المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني استمرار حالة تروية لليوم الثامن على التوالي على مساحات واسعة من المناطق السعودية.

حالة تروية مستمرة

وقال الحصيني : تروية مستمرة في يومها “8” حيث من المتوقع خلال الـ”24″ساعة القادمة من اليوم الخميس 1442/12/12هـ لصباح الجمعة “إن شاء الله” أمطار من خفيفة لغزيرة ورياح مغبرة على أجزاء من مناطق الرياض والشرقية وعسير والباحة وجازان ومكة والمدينة ونجران والإمارات وعمان واليمن ورياح على أجزاء من وسط وشمال وغرب المملكة.

حالة الطقس اليوم

من جانبه توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة واستمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة). فيما تتكون سحب رعدية تسبق برياح نشطة على مناطق (الشرقية، الرياض، القصيم، المدينة المنورة).

سرعة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف تصل إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 15-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة