حالة جوية صيفية غير اعتيادية على الرياض اعتبارًا من السبت

المواطن - الرياض

توقع مركز طقس العرب أن تشهد العاصمة السعودية الرياض حالة جوية صيفية غير اعتيادية اعتبارًا من السبت، تترافق بزخات مطرية قد تكون غزيرة في بعض النطاقات الجغرافية.

الحالة المتوقعة على الرياض

وقال مركز الخرائط – بدر – إن كادر التنبؤات في طقس العرب يراقب احتمالية تأثر الرياض بحالة جوية صيفية غير اعتيادية اعتبارًا من السبت، تترافق بزخات مطرية قد تكون غزيرة في بعض النطاقات الجغرافية.

وتابع المركز: مؤشر Lifted Index يتوقع أن يصل إلى قيم متدنية تصل إلى سالب 5 دلالة على قوة الاضطرابات في طبقات الجو في تلك المناطق.

حالة تروية

وتشهد عدة مناطق من المملكة حالة صيفية اتفق على تسميتها تروية بحسب رئيس لجنة تسميات الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند الذي توقع أن يتزامن مع الحالة المطرية الصيفية تروية انخفاض ملموس بدرجة الحرارة.

وتابع المسند: قد يصل الفرق بين يوم أمس الأربعاء ويوم الأحد القادم نحو 10 درجات في الربع الخالي وجازان ونجران وعسير والباحة و5 درجات في مكة و5-6 درجات في الرياض والشرقية”.

ولفتت إلى أن الحالة يبدأ تأثيرها من جنوب المملكة الأربعاء 4/ 12/ 1442هـ الموافق 14/ 7/ 2021م، وتتأثر بها أجزاء من دول جنوب جزيرة العرب اليمن وعُمان، وربما تطال أجزاء من الإمارات وربما قطر.

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