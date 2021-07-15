حبس زوج هالة صدقي وتغريمه بسبب دعوى إنكار النسب

المواطن - متابعة

أمرت محكمة قصر النيل في مصر برفض دعوى زوج الفنانة المصرية هالة صدقي، التي يطالب فيها بإنكار نسب طفليه منها، كما قضت المحكمة بحبس الزوج سامح سامي شهرًا لامتناعه عن دفع متجمد نفقة قدرها 320 ألف جنيه لصالحها.

وبحسب وسائل الإعلام المصرية، من المقرر أن يتم تنفيذ حكم المحكمة فور إبلاغ هالة صدقي بالحكم في قسم الشرطة التابع لمحل إقامة زوجها لكي يتم تنفيذ الحكم.

أزمة هالة صدقي وزوجها:

وتسبب زوج الفنانة المصرية في حالة من الجدل مؤخراً بعد أن وصلت خلافاتهم الزوجية إلى الساحات الإعلامية فقد أعلن سامح سامي طلاقه من زوجته هالة صدقي رسميًا على خلفية تصريحات إعلامية لها أكدت خلالها أن جميع التجارب الزوجية التي خاضتها فاشلة، وأزواجها فاشلون، وهي الوحيدة التي لم تكن فاشلة في هذه التجارب، قائلة: “لن أتزوج مرة أخرى، والزواج قصة صعبة جدًا، وأولادي وعائلتي يمثلون لي الكثير”.

رسالة مثيرة للجدل:

كما كان حديث الزوج لأبنائه عبر منشور له على موقع فيسبوك مثيرًا للجدل حيث وجّه حديثه لأبنائه قائلًا: “لآخر مرة بقولها يا سامو ويا مريم هالة صدقي ليست والدتكم والحكم في قضية الـ”dna”، يوم 13 يوليو”.

كما شدد رجل الأعمال في وسائل الإعلام المحلية على أنه لن يتنازل عن حقوقه، وسيظل في طريقه، مستغيثًا بالنائب العام، وقال “أنا مش هتنازل عن أي حاجة، وبستغيث بالنائب العام، أرجوك ساعدني”.

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