حجاج مصر يشكرون قيادة السعودية على تنظيم الحج

المواطن - مكة المكرمة

رفع عدد من حجاج بيت الله الحرام من جمهورية مصر العربية أسمى آيات التهاني والتبريكات المقرونة بصادق الدعاء لخادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز (يحفظهما الله)، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وسألوا الله العلي القدير أن يجعل هذا العيد عيد خير وبركة على الأمتين العربية والإسلامية، كما ثمنّوا الجهود الكبيرة والمتواصلة التي ساهمت في نجاح أعمال الحج والتيسير على الحجّاج.

جاء ذلك في تصريحاتهم صحفية لهم بعد أن منّ الله عليهم لأداء فريضة الحج مع قوافل الحجيج وسط الخدمات المتكاملة من كافة الجهات الحكومية خلال موسم هذا العام الاستثنائي 1442هـ، مشيدين بما قُدم خلال الأيام الماضية من أعمال مباركة وجليلة من كافة القطاعات المعنية بخدمة الحجاج والتي ساهمت بانسيابية الحج، وتقديم كافة الخدمات في إطار الجهود الكبيرة والمتواصلة التي تقدمها المملكة العربية السعودية لخدمة ضيوف الرحمن.

قوافل الحجيج:

ففي البداية أكد الحاج محمد شبيه الحمد من جمهورية مصر العربية لقد كنت أحلم برحلة الحج منذ وقت طويل وكنت أسأل نفسي متى أحج البيت الحرام، وأكون من ضمن قوافل الحجيج، وهكذا توالت السنون وأنا على ذلك الحلم حتى وصلني خبر ترشيحي من قبل وزارة الحج والعمرة بالسعودية ولقد تحقق الحلم بفضل الله ورحمته ثم بجهود أجهزة الدولة المباركة، مشيدًا بالخدمات المقدمة لهم من كافة الجهات التي أسهمت في تيسير رحلة الحج وبسلام وأمان.

وكما رفع الحاج محمد أسمى آيات التهاني والتبريكات المقرونة بصادق الدعاء لخادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز (يحفظهما الله)، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلًا الله أن بحفظ هذه البلاد المباركة وقيادتها وجميع بلاد المسلمين.

المرأة السعودية:

بينما عبرت الحاجة نهى رأفت شبايك من جمهورية مصر العربية أنها تعيش الآن في الديار المقدسة أجمل أيام العمر حيث روحانية المكان والزمان، مشيرة بالجهود الكبيرة التي قدمتها المرأة السعودية في الحج في داخل مكة المكرمة أو في المشاعر المقدسة، وقالت: لقد رأينا السعوديات في داخل مساجد المشاعر المقدسة وهن يساعدن الحاجات ويساهمن في تطبيق التباعد الاجتماعي، منوهة بجهود وزارة الشؤون الإسلامية على الحرص في مشاركة المرأة السعودية في خدمة الحجاج وكل الشكر لقيادة السعودية على هذه الجهود العظيمة.

ومن جهته قال الحاج عمر عصام بركات أحد منسوبي شركة البحر الأحمر: إن السعودية من خلال شركة البحر الأحمر ستجعل أنظار العالم في الشرق الأوسط لما يحتوي هذه الشركة من مشاريع تنموية تشجع العالم على الزيارة لتلك المواقع المميزة، مشيرًا إلى أن السعودية في حج هذا العام ضربت أروع الأمثلة في التنظيم والتفويج والخدمات الأخرى التي ساهمت في نجاح الحج.

وأَضاف بركات أن من الأشياء المميزة التي سهلت للحجاج أداء نسكهم في الحج توظيف التقنية الحديثة في المشاعر من ناحية البطاقة الذكية وروبوت الفتوى الخاص الذي يقدم الفتاوى للحجاج دون تدخل بشري، والمكتبة الإلكترونية التي تحتوي على مئات الكتب العلمية التي تتضمن نسك الحج وأحكامه ونشكر وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية على هذه البرامج والمبادرات التي سهلت للحجاج أداء النسك بكل يسر وسهولة.

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