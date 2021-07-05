حريق في شقة بأحد أحياء جدة بسبب التماس كهربائي

المواطن - جدة

تمكنت فرق الدفاع المدني من إخماد حريق اندلع في شقة سكنية بأحد أحياء مدينة جدة بسبب تماس كهربائي.

لا إصابات:

وذكر الدفاع المدني عبر حسابه على موقع تويتر بأنه تم إخلاء ساكني المبنى دون وقوع إصابات ولله الحمد.

مسببات الالتماس الكهربائي:

كما نشر المدني، في تغريدة له عبر تويتر، إنفوجرافيك حدد فيه 3 مسببات رئيسية وراء الحرائق الناتجة عن التماس الكهربائي وهي:

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