حريق في شقة بأحد أحياء جدة بسبب التماس كهربائي

المواطن - جدة
تمكنت فرق الدفاع المدني من إخماد حريق اندلع في شقة سكنية بأحد أحياء مدينة جدة بسبب تماس كهربائي.
لا إصابات:
وذكر الدفاع المدني عبر حسابه على موقع تويتر بأنه تم إخلاء ساكني المبنى دون وقوع إصابات ولله الحمد.
مسببات الالتماس الكهربائي:
كما نشر المدني، في تغريدة له عبر تويتر، إنفوجرافيك حدد فيه 3 مسببات رئيسية وراء الحرائق الناتجة عن التماس الكهربائي وهي:
1- التوصيلات الكهربائية الرديئة أو التي يتم عملها بشكل عشوائي وبواسطة محدودي الخبرة.
2- تحميل المقابس أحمالًا زائدة.
3- عدم تركيب قواطع أوتوماتيكية تقوم بفصل التيار عند حدوث مشكلة في الأحمال.
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