حساب المواطن : إيداع الدفعة الـ 44 في حسابات المستفيدين

المواطن - الرياض

أعلن برنامج حساب المواطن قبل قليل إيداع الدفعة الـ 44 في حسابات المستفيدين وذلك لشهر يوليو المكتملة طلباتهم.

وقال البرنامج عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” :

بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر يوليو للمستفيدين المكتملة طلباتهم في ⁧‫حساب المواطن‬⁩ وسيستمر حتى نهاية اليوم الأحد بإذن الله.

وكان حساب المواطن أعلن في وقت سابق صدور نتائج الأهلية لدفعة شهر يوليو 2021، داعيًا المستفيدين إلى الاستعلام عن حالة الأهلية عبر البوابة الإلكترونيةللبرنامج.

الاستعلام عن نتائج الأهلية

وقال حساب المواطن في تغريدة له اليوم: صدرت نتائج الأهلية للدورة 44 (شهر يوليو 2021)، وللتحقق من الأهلية يمكنكالدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: https://ca.gov.sa

ويتم الاستعلام من خلال تسجيل دخول حساب المواطن ثم الانتقال إلى الأهلية واستعراض حالة الأهلية وفي حالة عدم الأهليةللحصول على الدعم يمكن التقدم باعتراض خلال مدة لا تزيد عن 90 يومًا من تاريخ إيداع الدفعة الأخيرة.

تفاصيل الدفعة 43

وكان برنامج حساب المواطن أودع الشهر الجاري، 1.9 مليار ريال مخصص لدعم شهر يونيو للمستفيدين المكتملة طلباتهم،حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثالثة والأربعين 10.5 ملايين مستفيد.

وبين أن إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة بلغت حوالي 39 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـهالبرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته 97.7 مليار ريال منها 773 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

شروط الأهلية في حساب المواطن

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أوالزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافقالبيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادهاوأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

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