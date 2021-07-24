حسين الشريف: علاقة فواز القرني بإدارة الاتحاد غير جيدة

المواطن - محمد سمعه

كشف الإعلامي حسين الشريف أن السبب الرئيسي وراء اقتراب الحارس فواز القرني من الرحيل عن الاتحاد هو وجود علاقة غير جيدة بينه وبين إدارة العميد.

انتقال فواز القرني خسارة فنية لـ الاتحاد

وغرد حسين الشريف قائلًا: “فنيًا انتقال القرني خسارة للاتحاد، لكن من الواضح أن العلاقة بين اللاعب والإدارة غير جيدة، واستمرارها ليس في صالح العميد، قرار الاستبعاد قرار الإدارة وهي أعرف بتفاصيله وسوف تكشف الأيام مدى جدوى هذا القرار من عدمه، يجب النظر إلى الأمام، فالبطولة العربية على الأبواب”.

رسالة القرني المبطنة

وفي وقت سابق، وجه القرني رسالة مبطنة أثارت الجدل، وذلك بعد الأنباء التي تداولت مؤخرًا حول استبعاده من معسكر الاتحاد الخارجي المقام حاليًّا في النمسا.

وكتب القرني عبر حسابه في “سناب شات” قائلًا: ”الكلام مو وقته الحين، كل شيء في وقته حلو”.

ومن المقرر انتهاء عقد فواز القرني مع الاتحاد في صيف العام المقبل، مما يشير إلى دخوله الفترة الحرة في عقده مع العميد في يناير المقبل، ولهذا فإن الحارس كان يفضل البقاء في الاتحاد حتى يناير وبدون تجديد عقده للتفاوض مع أي فريق آخر للانضمام له في صيف 2022 وبالمجان، حيث يحق له التفاوض مع أي فريق في يناير دون الرجوع لإدارة الاتحاد.

وكان الإعلامي محمد البكيري، وجه عبر حسابه في “تويتر” رسالة لـ فواز القرني قائلًا: “حديث فواز عن إشكالياته مع وكيل أعماله، شأن يخصه وباب التقاضي مفتوح، وليس شأن الاتحاد، الذي يخص النادي، إذا كنت غير راغب بالبقاء أحضر أفضل عرض مُرضٍ للنادي من النصر أو غيره ومع السلامة”.

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