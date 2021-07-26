حظر تجول في الجزائر لمدة 10 أيام

المواطن - متابعة

فرضت الجزائر، يوم أمس الأحد، حظرًا للتجول لمدة 10 أيام من الساعة الثامنة مساءً حتى السادسة من صباح اليوم الموالي بداية من اليوم الاثنين؛ لمواجهة الموجة الثالثة من وباء كوفيد-19.

35 محافظة:

وأفادت الحكومة الجزائرية في بيان لها بأن القرار يخص 35 محافظة من بينها العاصمة من أصل 58 محافظة.

كورونا في الجزائر:

وتواجه مستشفيات الجزائر أزمة في الحصول على قارورات الأوكسجين المخصص لمرضى كوفيد-19، وقد دخل المواطن الجزائري في دوامة من البحث عن تلك المادة الحساسة، وتحولت صفحات التواصل الاجتماعي إلى منصة يوجه عبرها أهالي مرضى كوفيد-19 طلبات المساعدة للحصول على الأوكسجين.

وأمام هذه الوضعية دعا وزير الصحة عبدالرحمن بن بوزيد، إلى ضرورة التجند واليقظة لتوفير مادة الأكسجين وتشديد الرقابة على أجهزة حفظ هذه المادة.

وأحصت الدولة في الأربع والعشرين ساعة الماضية حوالي 20 وفاة إثر الإصابة بالفيروس، مع تماثل 761 مريضًا للشفاء خلال نفس الفترة، فيما تتواجد 46 حالة في العناية المركزة.

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