حفلة فنان العرب محمد عبده في الباحة الترند الأول في المملكة

أطرب فنان العرب محمد عبده جمهوره في الباحة مساء أمس الخميس، كما تصدرت “حفلة فنان العرب محمد عبده”، الترند في المملكة.
رسالة محمد عبده لجمهوره
ووجه الفنان محمد عبده رسالة للجمهور، كما أشاد بحسن الاستقبال الدائم من جمهور مدينة الباحة للزوار والنجوم فقال الفنان محمد عبده في الفيديو الذي ظهر به: “والله زمان يا باحة فهي مدينة يمتلك جمهورها استقبالات جميلة للزوار ونفوسًا طيبة، بالإضافة إلي الأماكن المميزة التي توجد بها والخاصة بالتصييف وغيره، فأنا سعيد بأنني في الباحة، وارتاح دائما عندما أكون موجودًا هنا”.
#محمد_عبده_في_الباحة 💚
كلمة حصرية لفنان العرب محمد عبده قبل اعتلائه المسرح
شاهدوا الحفل مباشرةً عبر تطبيق فن بوكس و روتانا خليجية وموسيقى وإذاعة روتانا اف ام@Mohammed_Abdu @Turki_alalshikh @GEA_SA @Enjoy_Saudi @Khalejiatv @AskVisitSaudi@FannBoxApp @flowardCo pic.twitter.com/vv3bYKOwaL
— 🎶RotanaMusic (@RotanaMusic) July 29, 2021
لحظة وصول فنان العرب
ونشرت شركة روتانا عبر حسابها الرسمي على “انستجرام” فيديو للحظة وصول فنان العرب محمد عبده إلى مدينة الباحة من أجل إحياء حفلة ليلة الخميس، والذي يأتي ضمن فعاليات برنامج “روح السعودية” التابع لوزارة السياحة بالتعاون مع هيئة الترفيه والمركز الوطني للفعاليات وبتنظيم من شركة روتانا.
لحظة دخول فنان العرب المسرح ليطرب جمهوره في الحفل المقام الآن في الباحة 🎶🎶#محمد_عبده_في_الباحه@Mohammed_Abdu @GEA_SA @Enjoy_Saudi @VisitSaudiAR @eventscentersa @FannBoxApp @flowardCo pic.twitter.com/Xm8izgLr8o
— 🎶RotanaMusic (@RotanaMusic) July 29, 2021
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2 مشاراكات
حركات عرضه جديده
نود ايجاد حركات جديده لطرق العرضه فنطور ونحدث وناتي بالجديد كما تا الاولين بها مثلا نضع حركه الابره الخيط من حيث اداء العرضه وكانك تخيط ثوبا اقصد في حرك ه العراضه وكذلك الصفين المتقابيلن في حركه سريعهع مدهشه مذهله مبهره ينتقل صف مكان الصف الاخر والاخر يكون مكان الصف الاول بحركاات لولبيه فعاله وكذلك رفع اليد بالدعاء في العرضه لله كحركه دينينه اي اننا في عاات وتقاليبد دينيه ايضا وكل جديد في حركه العرضاه وطرح من ياتي برقص جديد من خلال الاشياء ليكون اجمل معراض
قوه عظيمه يا وطن
اناره الليزر الاضحه في الحفل نوصل بها الى فكره جباره رايعه هايله ممتعه لتوثيق اجمل اللحظات هي وضع انار الليزر على منارات المسجد مكانها المناسب على منارات المساجد ليكون رمزا تاريخيا هكذا الاستفادات تكون اكبر واوفر ونعلي شان المسلمين حتى يصل النور الى السماء نر على نور يهدي الله لنوره من يشاء