حفلة فنان العرب محمد عبده في الباحة الترند الأول في المملكة

المواطن - الرياض

أطرب فنان العرب محمد عبده جمهوره في الباحة مساء أمس الخميس، كما تصدرت “حفلة فنان العرب محمد عبده”، الترند في المملكة.

رسالة محمد عبده لجمهوره

ووجه الفنان محمد عبده رسالة للجمهور، كما أشاد بحسن الاستقبال الدائم من جمهور مدينة الباحة للزوار والنجوم فقال الفنان محمد عبده في الفيديو الذي ظهر به: “والله زمان يا باحة فهي مدينة يمتلك جمهورها استقبالات جميلة للزوار ونفوسًا طيبة، بالإضافة إلي الأماكن المميزة التي توجد بها والخاصة بالتصييف وغيره، فأنا سعيد بأنني في الباحة، وارتاح دائما عندما أكون موجودًا هنا”.

لحظة وصول فنان العرب

ونشرت شركة روتانا عبر حسابها الرسمي على “انستجرام” فيديو للحظة وصول فنان العرب محمد عبده إلى مدينة الباحة من أجل إحياء حفلة ليلة الخميس، والذي يأتي ضمن فعاليات برنامج “روح السعودية” التابع لوزارة السياحة بالتعاون مع هيئة الترفيه والمركز الوطني للفعاليات وبتنظيم من شركة روتانا.

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