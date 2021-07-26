حفل زفاف يورط لاعب الأهلي المصري

المواطن - محمد سمعه

تعرض اللاعب حمدي فتحي لاعب وسط الفريق الكروي الأول بـ الأهلي المصري لمشكلة كبيرة، وذلك بسبب غيابه عن مباراة الإنتاج الحربي أمس الأحد في الدوري المصري.

وكان بعض من جماهير المارد الأحمر اتهمت حمدي فتحي بتعمد الغياب عن مباراة الإنتاج الحربي كونها مباراة مهمة في الدوري المصري بسبب اهتمامه بحفل زفافه على حساب الفريق.

لاعب الأهلي المصري يوضح الحقيقة

ولكن خرج حمدي فتحي عبر خاصية Story في حسابه بـ الإنستجرام قائلًا: “يجب أن يفهم الناس أنني أعشق المارد الأحمر على حساب نفسي ما حدث هو أنني حددت موعد زفافي بناء على تغير جدول الدوري وفترة إعداد المنتخب المصري الأولمبي، ثم حدث تغيير مفاجئ جعلني لا استطيع تغيير موعد زفافي، كل ما حدث كان خارجًا عن إرادتي وموعد زفافي كان بالاتفاق المسبق، بمشيئة الله سنحتفل بـ الدوري في الجزيرة مقر فريقنا”.

الأهلي يهزم الإنتاج بصعوبة

يذكر أن المارد الأحمر كان نجح في تحقيق فوز صعب على حساب الإنتاج الحربي بثلاثية مقابل هدفين، حيث سجل للمارد الأحمر كل من علي معلول وحسين الشحات واللاعب الكونغولي والتر بواليا، بينما سجل لفريق الإنتاج الحربي كل من محمد أبو العز ومصطفى البدري.

ويستعد الأهلي المصري لمواجهة نادي أسوان في الجولة السابعة عشرة من الدوري المصري مساء الخميس المقبل.

يذكر أن المارد الأحمر يحتل حاليًا المركز الثاني في الدوري المصري بفارق 6 نقاط عن نادي الزمالك المتصدر.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة