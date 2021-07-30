حقيقة اقتراب دودو من الأهلي

المواطن - محمد سمعه

كشفت تقارير إعلامية حقيقة ما تردد مؤخرًا عن رغبة الأهلي في ضم البرازيلي دودو جناح الفريق الكروي الأول لنادي بالميراس البرازيلي.

الأهلي لم يفكر في دودو

وقال الإعلامي الرياضي وليد سعيد المقرب من الراقي عبر حسابه في “تويتر” إنه لا صحة لما تردد عن رغبة الراقي في ضم اللاعب دودو”.

وتعاقد الراقي خلال فترة الانتقالات الصيفية مع كل من البرازيلي باولينيو واللاعب المقدوني أليوسكي.

أرقام دودو بالموسم الماضي

ونجح دودو خلال موسم 2020/2021 مع فريق الدحيل في إحراز 14 هدفًا وصناعة 10 تمريرات حاسمة، في 22 مباراة بمسابقة دوري نجوم قطر.

ويسير النادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي على الطريق الصحيح، بضم الصفقات الأجنبية التي تفيد الفريق الأول استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2021/2022 الذي ينطلق الأربعاء بعد المقبل.

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