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حقيقة اقتراب دودو من الأهلي
خلال فترة الانتقالات الصيفية

حقيقة اقتراب دودو من الأهلي

2021/07/30
الساعة 12:18 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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حقيقة اقتراب دودو من الأهلي دودو المرشح للانتقال إلى الأهلي
المواطن - محمد سمعه

كشفت تقارير إعلامية حقيقة ما تردد مؤخرًا عن رغبة الأهلي في ضم البرازيلي دودو جناح الفريق الكروي الأول لنادي بالميراس البرازيلي.

الأهلي لم يفكر في دودو

وقال الإعلامي الرياضي وليد سعيد المقرب من الراقي عبر حسابه في “تويتر” إنه لا صحة لما تردد عن رغبة الراقي في ضم اللاعب دودو”.

دودو لاعب الدحيل القطري السابق
دودو لاعب الدحيل القطري السابق

وتعاقد الراقي خلال فترة الانتقالات الصيفية مع كل من البرازيلي باولينيو واللاعب المقدوني أليوسكي.

أرقام دودو بالموسم الماضي

وكان اللاعب البرازيلي خطف أنظار الأندية السعودية عندما كان يلعب في الموسم الماضي مع نادي الدحيل القطري على سبيل الإعارة من فريق بالميراس، حيث خطف أنظار كل من الهلال والنصر.

ونجح دودو خلال موسم 2020/2021 مع فريق الدحيل في إحراز 14 هدفًا وصناعة 10 تمريرات حاسمة، في 22 مباراة بمسابقة دوري نجوم قطر.

ويسير النادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي على الطريق الصحيح، بضم الصفقات الأجنبية التي تفيد الفريق الأول استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2021/2022 الذي ينطلق الأربعاء بعد المقبل.


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