حقيقة اهتمام الهلال بضم فابيو مارتينيز

المواطن - محمد سمعه

كشفت تقارير صحفية عن حقيقة اهتمام نادي الهلال بالتعاقد مع البرتغالي فابيو مارتينيز، لاعب الشباب السابق، العائد حاليًّا لناديه الأصلي سبورتينج براجا البرتغالي.

وكان مارتينيز صاحب الـ27 عامًا قدم مستويات طيبة مع الشباب بموسم 2020/ 2021 ليرحل بعده لفريق سبورتينج براجا بعدما رفض الشباب تمديد إعارته.

وأبدت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان رغبتها في استمرار مارتينيز مع الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي المقبل، إلا أن مطالب نادي سبورتينج براجا البرتغالي تسببت في إيقاف المفاوضات.

الهلال لا يفكر في فابيو مارتينيز:

وقال الإعلامي سيف السيف عبر حسابه في “تويتر” : “غير صحيح خبر مفاوضات الهلال مع مارتينيز”.

وسبق للاعب فابيو مارتينيز اللعب في صفوف ناديي أفيش وتشافيز في البرتغال قبل الانضمام لنادي الشباب.

وفي وقت سابق، كشفت تقارير صحفية عن اهتمام نادي باوك اليوناني بقيادة المدرب الروماني رازفان لوشيسكو بضم الإيطالي سيباستيان جيوفنكو نجم الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية.

جيوفنكو قريب من الرحيل:

وذكر الصحفي أكرم كونور عبر حسابه في “تويتر” أن باوك مهتم بضم النجم الإيطالي بالميركاتو الصيفي.

وتلقى نجم الهلال صاحب الـ34 عامًا، العديد من العروض الإيطالية خلال الفترة الماضية، إلا أن نادي فينسيا يُعد الأقرب لحسم الصفقة، خاصة أنه لم يُجدد عقده مع الهلال حتى الآن.

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