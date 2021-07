حل مشكلة الدخول إلى سناب شات Snapchat

المواطن - الرياض

أعلنت شركة سناب شات Snapchat أنها تمكنت من حل مشكلة تسجيل الدخول إلى تطبيق السناب التي واجهت العديد من المستخدمين حول العالم.

The issue has been resolved. If you're still having trouble, please manually update your app in the App Store!

— Snapchat Support (@snapchatsupport) July 30, 2021