حل مشكلة الدخول إلى سناب شات Snapchat

المواطن - الرياض

أعلنت شركة سناب شات Snapchat أنها تمكنت من حل مشكلة تسجيل الدخول إلى تطبيق السناب التي واجهت العديد من المستخدمين حول العالم.

The issue has been resolved. If you're still having trouble, please manually update your app in the App Store! — Snapchat Support (@snapchatsupport) July 30, 2021

تعليق السناب شات Snapchat

وكانت قرابة 125 ألف مستخدم حول العالم أعلنوا أمس أنهم يواجهون مشكلة في الدخول على تطبيق سناب شات وقالت الشركة في بيان لها : نحن على علم بوجود مشكلة فنية تؤثر على بعض مستخدمي Snapchat.. يُرجى الانتظار لأننا نبحث في الأمر ونعمل على إصلاحه!

تحديث سناب شات

وبعد حوالي ساعتين أعلنت الشركة أنها تمكنت من حل المشكلة ودعت المستخدمين الذين لا يزالون يواجهون مشكلة في الدخول إلى تحديث تطبيق السناب شات من متجر التطبيقات الخاص بهم بحسب نوع نظام التشغيل المستخدم لديهم.

ويأتي هذا الانقطاع في أعقاب خطأ سيئ من يونيو حيث يتعطل إصدار من تطبيق iOS عند الإطلاق، وتم إصلاح هذا الخطأ في النهاية في تحديث تم إصداره بعد فترة وجيزة.

يذكر أن سناب شات ‏هو تطبيق تواصل اجتماعي لتسجيل وبث ومشاركة الرسائل المصورة وضعها إيفان شبيغل وبوبي ميرفي.

عن طريق التطبيق، يمكن للمستخدمين التقاط الصور، وتسجيل الفيديوهات، وإضافة نص ورسومات، وإرسالها إلى قائمة التحكم من المتلقين. ومن المعروف أن هذه الصور ومقاطع الفيديو المرسلة تعرف على أنها “لقطات” أو “سنابات”.

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