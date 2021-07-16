خالد البركة يعود إلى الحزم قادمًا من الأهلي

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الحزم- قبل قليل- عن تعاقده مع اللاعب خالد البركة قادمًا من النادي الأهلي ولمدة 3 سنوات.

خالد البركة يدعم صفوف الحزم:

وجاء انتقال البركة صاحب الـ30 عامًا لنادي الحزم لتدعيم مركز الظهير الأيسر خاصة أن اللاعب لم يحصل على فرصة للتألق مع الراقي.

وعاد البركة إلى صفوف الحزم بعدما غادره في عام 2019 منضمًا إلى الأهلي، كما لعب مع الفريق الحزماوي على سبيل الإعارة في الموسم الماضي.

مدرب الأهلي طلب الاستغناء عنه:

وكان المدرب الألباني بيسنك هاسي مدرب الأهلي، قرر الاستغناء عن اللاعب البركة مع الاستغناء عن 3 لاعبين آخرين وهم الألماني ماركو مارين والبوسني ألفيس ساريتش والمدافع محمد آل فتيل؛ وذلك بسبب عدم وجودهم في معسكر الفريق التحضيري للموسم الجديد والمقام حاليًّا في تونس.

وظهر خالد البركة للمرة الأولى مع الحزم في عام 2011.

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