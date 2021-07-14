خالد الشعلان يدافع عن إدارة النصر

المواطن - محمد سمعه

دافع القانوني والناقد الرياضي خالد الشعلان عن مقترح سابق، تقدمت به إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر حول قانون اللعب المالي النظيف.

وغرد الشعلان- قبل قليل- عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “السؤال الكبير طالما كان سؤالهم في كل موسم ومن كبيرهم إلى أصغرهم، كيف العالمي يوقع صفقات بمئات الملايين مع أن مداخليه أقل؟، وعندما قدم مسلي آل معمر مع إدارة العالمي مقترح تطبيق قانون اللعب المالي النظيف، إذ بهؤلاء يسخرون، حتى مع المقترحات يعترضون”.

627 مليون ريال ديون على أندية دوري المحترفين:

وكانت لجنة الكفاءة المالية في وزارة الرياضة، كشفت في العاشر من يونيو الماضي إجمالي الالتزامات المالية واجبة السداد حتى 30 أبريل الماضي، لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث وصلت قيمتها إلى 627,003,053 ريالًا.

وجاء ذلك على النحو التالي: ” نادي الاتحاد 140 مليونًا و 3.4 آلاف و 83 ريالًا.

النصر ثاني أكثر الأندية ذات الديون الكبيرة:

نادي النصر 135 مليونًا و 9.7 آلاف و 339 ريالًا.

النادي الأهلي عليه 124 مليونًا و 383 ألفًا و 600 ريال.

نادي الشباب 68 مليونًا و 478 ألفًا و 291 ريالًا.

نادي الوحدة عليه 54 مليونًا و 916 ألفًا و 603 ريالات.

نادي الهلال عليه 24 مليونًا و 832 ألفًا و 951 ريالًا.

نادي العين عليه 19 مليونًا و 275 ألفًا و 107 ريالات.

نادي الباطن عليه 19 مليونًا و 127 ألفًا و 139 ريالًا.

نادي الاتفاق عليه 18 مليونًا و 589 ألفًا و 720 ريالًا.

نادي الرائد عليه 10 ملايين و 946 ألفًا و 20 ريالًا.

نادي التعاون عليه 8 ملايين و 301 ألف و 159 ريالًا.

نادي القادسية عليه مليونًا و 776 ألفًا و 41 ريالًا.

نادي ضمك عليه 165 ألف ريال.

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