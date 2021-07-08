خالد بن سلمان: بحثت مع وزير الخارجية الأمريكي العلاقات الثنائية والتطورات بالمنطقة

المواطن - الرياض

التقى نائب وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان، أمس الأربعاء، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

العلاقات الثنائية:

وقال الأمير خالد بن سلمان في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”: “بحثت مع بلينكن العلاقات الثنائية وتوطيدها إضافة لتطورات الأحداث في المنطقة”.

التنسيق المتبادل:

وأضاف الأمير خالد بن سلمان: “كما التقيت اليوم وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السيدة فيكتوريا نولاند وتناولنا التنسيق المتبادل في إطار الشراكة بين البلدين ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك”.

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