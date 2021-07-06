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خالد بن سلمان يجري محادثات مع مسؤولين أمريكيين غدًا
ندد البنتاجون بهجمات ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران

خالد بن سلمان يجري محادثات مع مسؤولين أمريكيين غدًا

2021/07/06
الساعة 10:24 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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خالد بن سلمان يجري محادثات مع مسؤولين أمريكيين غدًا نائب وزير الدفاع
المواطن - الرياض

أكدت الخارجية الأمريكية أن نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان سيجري محادثات غدًا مع المسؤولين الأمريكيين.

علاقات دفاعية: 

وكما ندد البنتاجون بالهجمات العابرة للحدود التي تشنها ميليشيات الحوثي بدعم إيراني، مشددةً على أن الولايات المتحدة ملتزمة بالعلاقات الدفاعية مع السعودية.

مواجهة إيران: 

وتابع: ملتزمون مع السعودية بمواجهة نشاطات إيران المزعزعة لاستقرار المنطقة، وملتزمون بالعمل مع السعودية لإنهاء الحرب في اليمن.

ورأى البنتاجون أن قرار إيران تخصيب معدن اليورانيوم بنسبة 20% خطوة للوراء، متابعًا: “لن نقدم حوافز لإيران وندعوها للعودة إلى التفاوض في فيينا”.


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