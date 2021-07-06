خالد بن سلمان يجري محادثات مع مسؤولين أمريكيين غدًا

المواطن - الرياض

أكدت الخارجية الأمريكية أن نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان سيجري محادثات غدًا مع المسؤولين الأمريكيين.

علاقات دفاعية:

وكما ندد البنتاجون بالهجمات العابرة للحدود التي تشنها ميليشيات الحوثي بدعم إيراني، مشددةً على أن الولايات المتحدة ملتزمة بالعلاقات الدفاعية مع السعودية.

مواجهة إيران:

وتابع: ملتزمون مع السعودية بمواجهة نشاطات إيران المزعزعة لاستقرار المنطقة، وملتزمون بالعمل مع السعودية لإنهاء الحرب في اليمن.

ورأى البنتاجون أن قرار إيران تخصيب معدن اليورانيوم بنسبة 20% خطوة للوراء، متابعًا: “لن نقدم حوافز لإيران وندعوها للعودة إلى التفاوض في فيينا”.

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