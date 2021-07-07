خام برنت يعود للارتفاع أعلى 75 دولارًا للبرميل

المواطن - متابعة

عادت أسعار خام برنت للارتفاع فوق 75 دولارًا للبرميل، مع تتبع المستثمرين لمسار الخلاف داخل “أوبك+” على زيادة الإنتاج.

خام تكساس:

وزاد خام تكساس الوسيط الأميركي إلى 74 دولاراً بعد تراجعه 2.4% يوم أمس الثلاثاء، حيث حفز الدولار القوي عمليات البيع المكثفة للسلع.

وقبل هذا الانخفاض، بلغت أسعار الطاقة أعلى مستوياتها منذ 2014 بسبب القلق من أن الخلاف في منظمة “أوبك” سيوقف عودة المزيد من النفط الخام إلى السوق.

تعاقدات:

وفي مؤشرات على إحكام السوق، تخطط خمس شركات تكرير آسيوية على الأقل للحصول على أحجام تعاقدية كاملة من المملكة، على الرغم من قيام السعودية برفع الأسعار لشهر أغسطس، بسبب عدم وجود بدائل أرخص، وفق ما ذكرته “بلومبرغ”.

ورفعت أرامكو السعودية سعر البيع الرسمي للعربي الخفيف 80 سنتًا للبرميل إلى 2.70 دولار فوق المؤشر الإقليمي القياسي لآسيا، وهذا هو أكبر مكسب شهري منذ يناير.

أسعار النفط:

وارتفع النفط في عام 2021 حيث سمح طرح لقاحات فيروس كورونا بإعادة فتح الاقتصادات الكبرى، مما أدى إلى انتعاش الاستهلاك العالمي. وبينما أعادت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بعض الإنتاج الذي توقف في ذروة الوباء، يتعذر لحد الآن الاتفاق على طريقة للمضي قدمًا في الاتفاق، وما لم يتم التوصل إلى حل، فهذا يعني أن إمدادات “أوبك+” قد لا تزيد في أغسطس، مما يعمق إحكام السوق.

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