خبر سار عن ياسمين عبدالعزيز

المواطن - القاهرة

في خبر سار، كشف شقيق الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز، جديدًا عن تطورات وضعها الصحي، مؤكدًا أن خروجها من المستشفى بات قريبًا.

طمأنة من شقيق الفنانة:

وقال وائل عبدالعزيز من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، اليوم الجمعة: “أنا عايز أشكر كل الجمهور الكبير ده من مصر والوطن العربي على اهتمامهم وحبهم لياسمين، ودعاهم في أيام مفترجة وعايز أشكر كل نجوم وكبار رجال الدولة في مصر والوطن العربي اللي اتصلت أو جت”.

كما تابع: “حقيقي حب كبير لبنتي وأختي ياسمين، الحمد لله حالتها مستقرة وإن شاء الله خروجها عن قريب”.

العناية المركزة:

وكان شقيق الفنانة المصرية قد أعلن أن شقيقته غادرت العناية المركزة بعد التحسن الحادث في حالتها الصحية، وهو ما سبق أن أكدته الفنانة نهال عنبر في تصريحات سابقة لـ”العربية. نت”، مشيرة إلى أن الحالة تتحسن وأنها ليست في غيبوبة.

كما سبق أن أعلن شقيق الفنانة تدخل رئاسة الجمهورية لمتابعة الوضع الصحي للفنانة.

من جانبه أكد الفنان أحمد العوضي، زوج الفنانة ياسمين عبدالعزيز، استقرار حالة زوجته الصحية، وأنها تشهد تحسنًا، معربا عن استيائه إزاء ما تردد عن الحالة الصحية لزوجته.

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