خطة القبول في جامعة الإمام عبدالرحمن

المواطن - الرياض

تبدأ جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل اعتبارًا من يوم غد الثلاثاء في استقبال طلبات الالتحاق بالجامعة عبر تطبيق MY IAU وكذلك عبر بوابة القبول الإلكتروني على موقع الجامعة الرسمي.

جدول القبول في جامعة الإمام عبدالرحمن

وبحسب الخطة الزمنية فإن القبول يبدأ غدًا ويستمر حتى يوم السبت 17/12/1442 الموافق 31/7/2021 على أن تبدأ المرحلة الأولى من إعلان النتائج خلال الفترة من الأحد إلى الثلاثاء 22/12 إلى 24/12/1442 هـ.

أما الدفعة الثانية من المقبولين فسوف يتم الإعلان عنها خلال الفترة من 25-27 من الشهر ذاته على أن يتم الإعلان عن الدفعة الثالثة والأخيرة خلال الفترة من 28/12 وحتى غرة محرم 1443 هـ ويتم إغلاق القبول نهائيًا في نفس اليوم.

إجراءات القبول

وسيكون التقديم متاحًا للطلاب والطالبات في نفس الوقت إلكترونيًا دون الحاجة للمراجعة أو إرسال أي وثائق أو مستندات حيث إن كافة إجراءات القبول إلكترونية ومرتبطة مع أنظمة وزارة التعليم والمركز الوطني للقياس.

وفي وقت سابق أكد عميد القبول والتسجيل الدكتور عبدالله آل مريح أنه، ضرورة الاستعداد المبكر من قبل المتقدم بتحميل تطبيق MY IAU وتصفح الأيقونات الخاصة بالقبول الإلكتروني والاطلاع على التفاصيل والمعلومات عن المسارات والكليات والتخصصات المتميزة والنوعية، وحث الطلبة الراغبين بالتقدم على الجامعة متابعة حسابات العمادة الرسمية بقنوات التواصل الاجتماعي في تويتر وانستقرام وسناب شات عبر المعرف ( IAU_AR @) وتفعيل التنبيهات باعتبارها المصدر الرسمي للمعلومات الصحيحة.

ولفت الانتباه إلى أن جامعة الإمام عبدالرحمن تعمل على تسخير كل إمكانياتها البشرية والتقنية لمساعدة الطلاب والطالبات وتقديم الدعم اللازم لهم على مدار الساعة خلال فترة القبول، متمنيًا لجميع الطلاب والطالبات التوفيق والسداد والصحة والسلامة.

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