خطوات تجديد عضوية المشتركين في هيئة المقاولين

المواطن - الرياض

أوضحت الهيئة السعودية لـ المقاولين خطوات تجديد عضوية المشتركين بها في حال انتهائها، وذلك عبر منصة مقاول.

تجديد العضوية:

وذكرت الهيئة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أنه يمكن تجديد العضوية عن طريق القيام بتسجيل الدخول على منصة مقاول، ويتم بعد ذلك الضغط على أيقونة العضوية ثم اختيار تجديد العضوية، وبعدها يجب اختيار المتابعة للدفع في حالة إذا كانت البيانات لا تحتاج لتحديث.

وسلطت هيئة المقاولين الضوء على متطلبات طريقة وآلية التسجيل في عضوية الهيئة السعودية للمقاولين، وذلك من خلال القيام باتباع الخطوات التالية:

طريقة التسجيل في هيئة المقاولين:

– الدخول على صفحة التسجيل في منصة مقاول، ويمكن الوصول لها مباشرة من خلال الضغط على الرابط التالي: هنا.

– القيام بإدخال السجل التجاري للمنشأة.

– تحديد واختيار حجم المنشأة.

– تعبئة المعلومات العامة عن المنشأة وإرفاق الملفات المطلوبة.

– تدقيق البيانات واعتماد العضوية من قبل فريق الهيئة.

– اختيار طريقة الدفع.

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