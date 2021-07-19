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خطيب يوم عرفة: الإحسان يؤدي إلى استقرار البلاد ويحافظ على نسيج المجتمع
من الإحسان الإيمان بالله رباً ومعبوداً

خطيب يوم عرفة: الإحسان يؤدي إلى استقرار البلاد ويحافظ على نسيج المجتمع

2021/07/19
الساعة 12:48 مساءً
- ‎فيالركن الخامس, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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خطيب يوم عرفة: الإحسان يؤدي إلى استقرار البلاد ويحافظ على نسيج المجتمع
المواطن - مكة المكرمة

قال الشيخ بندر بليلة إمام وخطيب المسجد الحرام، في خطبة يوم عرفة من مسجد نمرة، إن من الإحسان الإيمان بالله رباً ومعبوداً، وقدر الله نافذ وقضاؤه لا محالة نافذ.

 

وأضاف أن الإحسان يؤدي إلى استقرار البلاد ويحافظ على نسيج المجتمع.

التكافل الاجتماعي

وتابع الشيخ بندر بليلة في خطبة يوم عرفة “أيها المؤمنون اتقوا الله تعالى بامتثال أوامره تفوزوا الفوز العظيم، وتفلحوا في دنياكم وأُخراكم”.

وأضاف الشيخ بندر بليلة أن التكافل الاجتماعي يحقق الترابط ويحافظ على وحدة المجتمع.

 


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