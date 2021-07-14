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خليل النمري متحدثًا رسميًا لصندوق التنمية الصناعية السعودي
شغل نصب مدير عام إدارة التخطيط الاستراتيجي منذ 2018

خليل النمري متحدثًا رسميًا لصندوق التنمية الصناعية السعودي

2021/07/14
الساعة 12:37 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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خليل النمري متحدثًا رسميًا لصندوق التنمية الصناعية السعودي صندوق التنمية الصناعية
المواطن - واس

أصدر صندوق التنمية الصناعية السعودي، قرارًا بتعيين خليل بن عبدالقادر النمري متحدثًا رسميًا للصندوق.

مسيرة خليل النمري: 

ويشغل النمري منصب مدير عام إدارة التخطيط الإستراتيجي منذ العام 2018م، ومنصب أمين عام اللجنة التنفيذية برئاسة الرئيس التنفيذي للصندوق الصناعي منذ يناير 2020م، وتحصل النمري على درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف في تخصص المالية من جامعة ولاية بنسلفانيا الأمريكية عام 2004م، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية إيسادي للأعمال الإسبانية عام 2013م، وفي العام 2019م، تخرّج من برنامج التنفيذين التابع لكلية إدارة الأعمال بجامعة ستانفورد.


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