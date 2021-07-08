دانيلو يكشف مصير رونالدو مع يوفنتوس

المواطن - مروة نبيل

كشف البرازيلي دانيلو، موقف زميله في صفوف يوفنتوس الإيطالي، البرتغالي كريستيانو رونالدو من الاستمرار مع اليوفي خلال الموسم الرياضي الجديد.

دانيلو يؤكد استمرار رونالدو

وارتبط اسم كريستيانو رونالدو بمغادرة الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وقبل عام من نهاية عقده، وأكدت تقارير اهتمام مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان بضمه.

وعلق دانيلو خلال تصريحاته التي نقلها موقع “سبورت ميدياست”، قائلًا: “هل سأجد رونالدو عند عودتي لإيطاليا؟ بالطبع، وجوده في الفريق أمر مهم بالنسبة لناـ لأنه يجلب عددًا كبيرًا من الأهداف”.

وواصل نجم يوفنتوس حديثه عن رونالدو قائلًا: “إنه صديق عزيز لي، ونحن نعرف بعضنا البعض منذ فترتنا في ريال مدريد، إنه سيبقى معنا في الموسم المقبل”.

وعن عودة أليجري لقيادة يوفنتوس، قال دانيلو: “أنا فضولي ومتحفز للغاية، أعمال أليجري تتحدث عنه، وجود مدرب فائز هو أمر ممتاز لأولئك الذين يريدون التحسن مثلي، أعتقد أنه بإمكاننا القيام بأشياء عظيمة معًا”.

إيطاليا الأقرب لحصد يورو 2020

وتابع: “نهائي كوبا أمريكا هو أعلى نقطة في مسيرتي، ثم سأعود لتورينو لاستعادة لقب الدوري، وسنفكر في الأبطال لاحقًا، بالتأكيد الأبطال هو حلم للجميع لكن بعد موسم صعب بالنسبة لنا، فمن المهم أن نبدأ التفكير في الفوز بالدوري الإيطالي مجددًا”.

وبشأن الفائز بلقب يورو 2020، قال البرازيلي دانيلو: “أضع دائمًا إيطاليا من المرشحين، كيليني وبونوتشي هما ثنائي رائعين وكييزا يقدم أداءً حسنًا، يوم الأحد سأؤيد إيطاليا وآمل أن تصلني طاقة إيجابية من إيطاليا”.

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