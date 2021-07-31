دجوكوفيتش يخسر البرونزية في أولمبياد طوكيو

المواطن - محمد سمعه

خسر لاعب التنس الصربي نوفاك دجوكوفيتش الميدالية البرونزية لفئة الفردي رجال أمام اللاعب الإسباني بابلو كارينيو بوستا في أولمبياد طوكيو 2020.

نتائج أشواط مباراة دجوكوفيتش وكارينيو

وفاز كارينيو على دجوكوفيتش، بالنتائج الآتية: (6/4) و(6/7) و (6/3)، ليحسم اللاعب الإسباني الميدالية البرونزية لصالحه بعد الفوز بشوطين مقابل شوط.

وكان دجوكوفيتش خسر أمام الألماني ألكسندر زفيريف، مساء أمس الجمعة، في الدور قبل النهائي في الأولمبياد.

دجوكوفيتش ينسحب بـ مباراة الزوجي في أولمبياد طوكيو

وانسحب دجوكوفيتش من مواجهة الثنائي الأسترالي أشلي بارتي وجون بيرز في مباراة الزوجي المختلط اليوم السبت حيث كان سيخوض اللقاء مع مواطنته نينا ستويانوفيتش لتكون الخسارة الثانية لثاني ميدالية برونزية في الأولمبياد.

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