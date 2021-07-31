التحالف : الدفاعات الجوية تعترض مسيرة مفخخة أطلقها الحوثي باتجاه خميس مشيط

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المواطن - الرياض

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية باتجاه خميس مشيط.

محاولات استهداف المدنيين:

وأكد التحالف أن كافة المحاولات العبثية لاستهداف المدنيين تم التصدي لها وإفشالها.

وفي وقت سابق، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن إحباط محاولة عدائية للهجوم على سفينة تجارية سعودية بطائرة مسيرة معادية.

تهديد للملاحة البحرية:

وأكد التحالف استمرار تهديد الميليشيا الحوثية وبدعم إيراني لخطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية بجنوب البحر الأحمر.

وشدد على أن جهوده أسهمت في تأمين حرية الملاحة وسلامة السفن العابرة لمضيق باب المندب.

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