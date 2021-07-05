دليل يُلمح لاقتراب إيجور كورونادو من الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

أثار اللاعب الإماراتي سيف راشد لاعب نادي الشارقة الإماراتي، الجدل وذلك بعد أن نشر صورة له وهو يودع البرازيلي إيجور كورونادو زميله في الفريق الإماراتي.

ونشر اللاعب سيف راشد عبر خاصية Story في حسابه في الإنستجرام صورة له مع كورونادو حيث أوحت بأنه يودع زميله البرازيلي الذي أصبح قريبًا من مغادرة النادي الإماراتي خلال فترة الانتقالات الصيفية بعد ارتباط اسمه بالانتقال إلى الاتحاد

تفاصيل عرض الاتحاد لـ إيجور كورونادو

وسيفكر نادي الاتحاد في رفع المقابل المالي لضم كورونادو، خاصة أن كاريلي يرغب في تدعيم مركز خط الوسط الهجومي للفريق الكروي الأول بالعميد مع ضم مهاجم بديلًا للاعب الصربي ألكسندر بريجوفيتش.

وبحسب التقارير فإن العميد قدم عرضًا ماليًا يتجاوز الـ40 مليون ريال للتعاقد مع كورونادو صاحب الـ28 عامًا من فريق الشارقة خلال الفترة المقبلة.

كذلك في حال نجح الاتحاد في ضم كورونادو فإن اللاعب سينال راتبًا سنويًا يتخطى الـ15 مليون ريال.

كورونادو بديل غاري رودريغيز

ولو تمكن الاتحاد من ضم كورونادو رسميًّا فسوف يكون بديلًا للاعب الرأس أخضري غاري رودريغيز الذي أصبح قريبًا من الرحيل عن العميد بفترة الانتقالات الصيفية.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة